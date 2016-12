Jahreswechsel : Hamburgs Polizei mit Großaufgebot im Silvester-Einsatz

Mit großem Aufwand will die Polizei für einen sicheren Jahreswechsel in Hamburg sorgen. Nach den Erfahrungen der Silvesternacht vor einem Jahr hat die Polizei ihr Sicherheitskonzept überarbeitet. Massenhafte sexuelle Übergriffe auf Frauen soll es nicht noch einmal geben. Auch Anschläge wie auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche sollen verhindert werden. Darum setzt die Polizei neben Videotechnik deutlich mehr Personal ein. 530 Beamte sollen an der Reeperbahn und der Großen Freiheit sowie an den Landungsbrücken und auch am Jungfernstieg im Einsatz sein. Das sind 50 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die beliebten Treffpunkte, wo jedes Jahr Tausende Menschen Silvester feiern, werden auch durch Betonblöcke oder Fahrbahnsperrungen geschützt.

