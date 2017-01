Fußball : Hamburger SV und FC St. Pauli starten mit Trainingsbetrieb

Die Hamburger Fußball-Profivereine steigen am Dienstag wieder in den Trainingsbetrieb ein. Während Zweitligist FC St. Pauli bereits am Montagnachmittag mit einem nicht öffentlichen Laktattest in der Jahnkampfbahn seine Vorbereitungen eröffnet hat, bittet HSV-Coach Markus Gisdol seine Spieler einen Tag später zum Aufgalopp. Die Erstliga-Profis um Kapitän Gotoku Sakai treffen sich zunächst zu einem gemeinsamen Frühstück, danach stehen ebenfalls Laktattests und die erste Einheit im Jahr 2017 auf dem Programm. Der Punktspiel-Start des HSV erfolgt am 21. Januar beim VfL Wolfsburg, St. Pauli empfängt gut eine Woche später am 29. Januar den VfB Stuttgart am Millerntor.

