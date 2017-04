Architektur : Hamburger Rathaus auf weitere Schäden an Fassade untersucht

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Am 11. März waren an der Ostfassade Gesteinsteile herabgefallen. Eine Überprüfung hatte ergeben, dass Wassereintritt in ein Ziertürmchen und die anschließende Frostbildung das Abplatzen verursacht hatten. Deshalb werden nun die drei übrigen Seiten der Außenfassade überprüft. Die Gelegenheit wird genutzt, von einer zweiten Hebebühne aus eine Restaurierung vorzunehmen. Die Figur der St. Katharina bekommt ihren Palmwedel aus Bronze zurück. Der Rathausturm solle im Mai gesondert untersucht werden. Dafür würden Geräte benötigt, die nicht eher verfügbar seien, erklärte der Sprecher.

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 10:02 Uhr