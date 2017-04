Polizei : Hamburger Polizei veranstaltet Anti-Terror-Übung

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Hamburg ist am 7. und 8. Juli Gastgeber des G20-Gipfels. Dazu werden die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer erwartet. In ihrer Begleitung reisen rund 10 000 Delegationsmitglieder, Journalisten und Servicemitarbeiter an. Zugleich wird mit mehr als 100 000 Demonstranten gerechnet. 15 000 Polizisten sollen für Sicherheit sorgen. Zu den Bedrohungsszenarien zählen Experten auch Terroranschläge. Im vergangenen Herbst hatte die Hamburger Polizei ein neues gepanzertes Fahrzeug, Sturmgewehre, schwere Schutzhelme und Spezialwesten bekommen.

19.Apr.2017