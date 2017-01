Kriminalität : Hamburger Polizei sucht mit Fahndungsbildern nach Räubern

1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Nach einem Überfall auf einen 50-Jährigen Anfang Dezember in Hamburg-Fuhlsbüttel fahnden die Ermittler öffentlich nach zwei Verdächtigen. Einer von ihnen stehe unter Verdacht, dem Mann vor einer Bankfiliale aufgelauert zu haben, als dieser gerade seine Wochenendeinnahmen einzahlen wollte, teilte die Polizei am Montag mit. Er drängte den 50-Jährigen den Angaben zufolge in eine Ecke, sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und nahm das Geld an sich. Gemeinsam mit einem wartenden Komplizen floh er zu Fuß. Die Fahndungsbilder stammen aus einer Überwachungskamera, die die beiden Verdächtigen während des Überfalls filmte. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizeimeldung