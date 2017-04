Judo : Hamburger Judo-Team will mit Topkämpfern Titel verteidigen

Knapp sechs Monate nach dem Triumph bei den Deutschen Mannschafts-Meisterschaften beginnt für das Hamburger Judo-Team am Samstag die neue Saison. Zum Auftakt kommt am Samstag (17 Uhr) der JC Bottrop in die Wandsbeker Sporthalle.