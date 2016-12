Internet : Hackerkongress in Hamburg geht zu Ende

Das Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs geht heute in Hamburg zu Ende. In den vergangenen vier Tagen hatten sich 12 000 Besucher im Kongresszentrum CCH versammelt, um über Fragen zum Datenschutz, IT-Sicherheit und Netzpolitik zu debattieren. In zahlreichen Vorträgen ging es dabei um aktuelle brisante Themen wie Fake News, Big Data, Videoüberwachung oder Rechtspopulismus. Darüber hinaus gab es auch Angebote für Kinder und Jugendliche.