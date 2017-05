Parteien : Habeck bleibt Norden treu und will wieder Minister werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

In einem Interview mit der «Nordwest-Zeitung» (Freitag) kündigte Habeck konkret an, wieder ein Ministeramt anzustreben, sollten die Grünen nach der Landtagswahl am kommenden Sonntag erneut an der Regierung beteiligt werden. Im Hinblick auf die bundesweit schlechten Umfragewerte riet Habeck seiner Partei, sich nicht neu zu erfinden, sondern «das Image zu drehen». «Wir Grünen dürfen nicht als Nischen- und Verbotspartei wahrgenommen werden.»

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 05:46 Uhr