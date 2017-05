Tennis : Haas gewinnt Auftakt bei Münchner Tennis-Turnier

vergrößern 1 von 1 Foto: Angelika Warmuth 1 von 1

Tommy Haas hat bei den BMW Open in München die zweite Runde erreicht. Der 39 Jahre alte gebürtige Hamburger setzte sich am Montag aber erst mit großer Mühe 1:6, 6:3, 6:4 gegen den Ukrainer Sergej Stachowski durch. Damit trifft Haas in der zweiten Runde auf Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner hatte beim mit 540 310 Euro dotierten Sandplatz-Turnier Daniel Masur aus München bezwungen. Haas tat sich anfangs sehr schwer in seinem Auftaktmatch auf dem Centre Court des MTTC Iphitos. Bei niedrigen Temperaturen und Wind arbeitete sich Tennis-Oldie Haas aber in seine Auftaktpartie zurück und verwandelte schließlich seinen dritten Matchball.

erstellt am 01.Mai.2017 | 15:25 Uhr