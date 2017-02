Parteien : Günther zum CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl gekürt

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Die schleswig-holsteinische CDU hat Landeschef Daniel Günther zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 7. Mai bestimmt. Der 43-Jährige erhielt am Samstag auf einem Parteitag in Neumünster 89,69 Prozent der abgegebenen Stimmen. Günther hatte keinen Gegenkandidaten. 223 Delegierte gaben ihre Stimme ab. Für Günther stimmten 200 Delegierte, zwei enthielten sich, 21 stimmten mit Nein. Er führt nun die Landesliste an. Die Neuwahl der Liste war nach dem Rücktritt von Ingbert Liebing vom Parteivorsitz und als Spitzenkandidat Ende Oktober nötig geworden. Die Umfragewerte der Union waren schlecht, Liebings Bekanntheitsgrad im Land miserabel. Liebing kandidierte nun auf Listenplatz zwei.

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 15:28 Uhr