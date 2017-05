Wahlen : Günther will nächste Woche Koalitions-Sondierungen starten

CDU-Landtagswahlsieger Daniel Günther will nächste Woche Sondierungsgespräche mit den Grünen und der FDP über eine gemeinsame Koalition in Schleswig-Holstein starten. «Es macht keinen Sinn, es diese Woche schon zu machen», sagte Günther am Montagabend in Kiel. «Wir müssen auch für uns selbst den Verhandlungsweg festlegen.» Im erweiterten CDU-Landesvorstand wurde Günther mit Ovationen und rhythmischem Klatschen begrüßt.