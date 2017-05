Wahlen : Günther: Koalitionsvertrag vor erster Landtagssitzung unrealistisch

vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

CDU-Wahlsieger Daniel Günther hält es für unrealistisch, dass ein Koalitionsvertrag vor der konstituierenden Landtagssitzung am 6. Juni geschlossen wird. Günther wollte sich am Montagabend in Kiel nach einer Sitzung des erweiterten Landesvorstandes nicht auf einen Zeitplan für Sondierungs- und später Koalitionsgespräche festlegen. Aber bis zur Sommerpause des Landtags sei es definitiv zu schaffen, sagte er. Die Nord-CDU will nächste Woche Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP über eine gemeinsame Koalition in Schleswig-Holstein starten.

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 21:22 Uhr