Handball : Göppingen: Buxtehuder Handballerinnen vor schwerer Aufgabe

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Der Coach des Tabellenvierten sieht aber eine Siegchance, wenn seine Mannschaft an die jüngste Leistung in Leverkusen anknüpfen kann. Dort hatte der BSV am vergangenen Sonntag mit 28:20 gewonnen. «Eine gute Defensive und konsequente Abschlüsse werden wichtig sein», sagte Leun.

Die Buxtehuderinnen müssen Göppingens Rückraumspielerin Michaela Hrbkova unter Kontrolle halten. Die Tschechin führt die Bundesliga-Torschützenliste mit 158 Treffern an. Frisch Auf nimmt in der Tabelle Platz acht ein.

Spielplan BSV

Kader BSV

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 14:07 Uhr