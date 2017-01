Wetter : Glatte Straßen: 100 Streufahrzeuge in Hamburg ausgerückt

1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Wegen glatter und verschneiter Straßen sind am Sonntagmorgen in Hamburg 100 Streufahrzeuge des Winterdienstes der Stadtreinigung ausgerückt. Schwerpunkt des Einsatzes seien vor allem die Bezirke im Süden, Südosten und Westen der Stadt, weil es dort in der Nacht stärker geschneit habe, teilte die Stadtreinigung mit. Insgesamt verteilen die Fahrzeuge Feuchtsalz auf einer Straßenlänge von rund 2670 Kilometern. Bei Lufttemperaturen um den Gefrierpunkt sowie Fahrbahntemperaturen darunter sei das Risiko für Glatt-und Blitzeis den gesamten Sonntag besonders hoch. Glätte auf den Bürgersteigen vor Wohnhäusern müssten die Anlieger selbst beseitigen.

Pressemeldung der Hamburger Stadtreinigung