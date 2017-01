Handball : Glandorf rechnet fest mit Nachnominierung für Handball-WM

Weltmeister Holger Glandorf ist fest von seiner Nachnominierung für die Handball-WM in Frankreich überzeugt. «Ich gehe davon aus, dass der Bundestrainer sich melden wird. Wir bleiben in Kontakt», sagte der 33-Jährige am Sonntag in der Facebook-Sendung «Schrödi&Schwalbe - Die WM-Couch». Zuvor hatte die DHB-Auswahl ihr zweites WM-Spiel gegen Chile locker mit 35:14 (17:6) gewonnen. «Heute hat man am Beispiel Paul Drux gesehen, wie schnell es gehen kann», sagte der Rückraumspieler der SG Flensburg-Handewitt. Drux war in der Partie umgeknickt und noch ist unklar, ob und wie lange er ausfallen wird.