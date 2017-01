Fußball : Gisdol zieht positives Fazit nach HSV-Trainingslager

Nach dem Abschied von Cléber hoffen die Hamburger auf eine zeitige Verpflichtung von Kyriakos Papadopoulos von RB Leipzig. Nach einer Knie-Operation musste der 24 Jahre alte Grieche zuletzt sechs Wochen pausieren, nahm aber am Trainingslager der Sachsen teil. Der HSV will ihn für die Rückrunde von Bayer Leverkusen ausleihen und könnte den Leihvertrag der Leipziger übernehmen.

In Gideon Jung (Sprunggelenk-Probleme) fehlt ein weiterer Verteidiger vor dem ersten Bundesliga-Spiel am Samstag beim VfL Wolfsburg. Auch für Stürmer Pierre-Michel Lasogga kann es eng werden. Er wurde im letzten Test am Freitag mit einer Oberschenkelverhärtung ausgewechselt.

