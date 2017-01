Curling : German Masters: Vorrunden-Aus für deutsche Curling-Herren

Das deutsche Curling-Nationalteam um Skip Alexander Baumann ist bei den German Masters in Hamburg nach der Vorrunde ausgeschieden. Die Auswahl des DCV verlor das entscheidende Gruppenspiel gegen Schottland am Samstag mit 5:7. Nach einem souveränen Sieg zum Auftakt und zwei anschließenden Niederlagen verpasste das Baumann-Team das Weiterkommen. «Die einfachen Steine sind halt nicht gekommen. So etwas passiert eben», sagte Baumann.