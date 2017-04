Wahlen : Gericht entscheidet: CDU muss Wahlplakate abnehmen

Die Lübecker CDU muss die wegen ihrer Größe beanstandeten Wahlplakate entfernen. Das Verwaltungsgericht Schleswig bestätigte eine Räumungsverfügung der Hansestadt Lübeck, gegen die der CDU-Kreisverband geklagt hatte. Die CDU hatte Kandidaten-Konterfeis im Format B1 an Laternenmasten platziert. Gestattet sind dort aber nur kleinere Plakate im Format A1 und A0. Die CDU will die Gerichtsentscheidung nicht anfechten. In den letzten Wochen vor der Wahl habe man besseres zu tun, als sich vor Gericht um ein paar Zentimeter zu streiten, sagte die Kreisvorsitzende Anette Röttger. Die CDU will die beanstandeten Plakate bis Sonnabend entfernen.