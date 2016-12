Gesundheit : Geflügelpest im Kreis Dithmarschen nachgewiesen

Bei zwei in Brunsbüttel und Marne gefundenen toten Wildvögeln ist am Freitag das hochansteckende H5-Virus nachgewiesen worden. Der Kreis Dithmarschen richtete daraufhin Sperr- und Beobachtungszonen ein, die ab Samstag gelten, wie der Kreis am Freitag mitteilte. Drei Kilometer um die Fundorte werden Geflügelbestände demnach zunächst für 21 Tage regelmäßig kontrolliert. Haustierbesitzer sollten ihre Tiere innerhalb von zehn Kilometern um die Fundorte nicht frei herumlaufen lassen. Über das Kreisgebiet Dithmarschen hinaus gelte weiterhin die landesweite Aufstallungspflicht.

Pressemitteilung Kreis Dithmarschen