Wetter : Fußgänger stürzen bei Blitzeis: mehr als 200 Einsätze

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Dutzende Fußgänger sind am Samstag in Hamburg auf Blitzeis ausgerutscht und haben sich Verletzungen zugezogen. Innerhalb von fünf Stunden rückten die Feuerwehr und beteiligte Hilfsorganisationen 210 Mal zu wetterbedingten Unfällen aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Fußgänger zogen sich bei den Stürzen demnach Knochenbrüche, Platzwunden, Prellungen und Zerrungen zu. Lebensgefährliche Verletzungen seien nicht dabei gewesen. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Es habe bis zu 180 Notrufe pro Stunde gegeben, daher sei die Rettungsleitstelle um weitere fünf Mitarbeiter verstärkt worden.

Erste Mitteilung der Feuerwehr

Zweite Mitteilung der Feuerwehr