Brände : Fünf Verletzte bei Gasexplosion in Osterrönfeld

1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. «Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Gebäude in voller Ausdehnung. Teile der Hauswand waren geöffnet», teilte ein Polizeisprecher mit. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in eine Lübecker Spezialklinik. «Angeblich sollen eine Gasflasche und ein Gasofen eine Rolle spielen», teilte der Sprecher weiter mit. Gesichert seien diese Information aber noch nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort.