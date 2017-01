Demonstrationen : Fünd Festnahmen bei Demonstration von Kurden in Kiel

Am Rande einer pro-kurdischen Demonstration in Kiel sind am Samstag fünf Teilnehmer vorläufig festgenommen worden. Sie wurden als Gewalttäter vorangegangener Demonstrationen in Lübeck und Kiel identifiziert, wie die Polizei mitteilte.