Leute : Freude über Oscar-Nominierungen bei «WarmUp»-Party

Am Dienstagnachmittag waren in Los Angeles die Oscar-Nominierungen bekanntgegeben worden. Ins Rennen um die Trophäe gehen zwei Produktionen, die auch die FFHSH gefördert hatte: Die Tragikomödie «Toni Erdmann» der deutschen Regisseurin Maren Ade ist ebenso unter den fünf Kandidaten für den Auslands-Oscar wie die deutsch-dänische Koproduktion «Unter dem Sand», die für Dänemark am Start ist.

«Warm Up! Unser Party-Slogan steht für Neubeginn und Start in ein spannendes Filmjahr 2017 mit internationalen Dreharbeiten, zwei Oscar-Nominierungen für «Toni Erdmann» von Maren Ade und «Unter dem Sand» von Martin P. Zandvliet und sieben Berlinale-Filmen», betonte Geschäftsführerin Maria Köpf in einer Mitteilung.