Prozesse : Frau attackiert Bahnreisende: Gericht hat Beratungsbedarf

Weil die Frau den Angriff geistesgegenwärtig mit den Armen abwehren konnte, wurde sie nur an Arm und Oberschenkel verletzt, sagte der Staatsanwalt. Nach eigenen Worten leidet die Beschuldigte seit Jahren an Waschzwang und Wahnvorstellungen. Sie war deshalb auch mehrfach in psychiatrischen Kliniken, wie sie sagte.

Die Staatsanwaltschaft beantragt die dauerhafte Unterbringung der 34-Jährigen in der geschlossenen Psychiatrie. Auch ein Gutachter hielt dies nach Angaben der Anklagebehörde für sinnvoll, stellte die Entscheidung darüber aber ins Ermessen des Gerichts. Dieses will nun klären, ob - wie von der 34-Jährigen erhofft - auch eine Unterbringung auf Bewährung verhängt werden kann, gegen strenge Auflagen und Sicherstellung einer Therapie. Der Prozess soll am 6. Oktober fortgesetzt werden. Zunächst war das Urteil noch für Mittwochnachmittag erwartet worden.