Kriminalität : Flensburger Polizei schnappt mutmaßlichen Serieneinbrecher

Auf frischer Tat hat die Polizei in Flensburg einen mutmaßlichen Serieneinbrecher gestellt, der für Dutzende Taten verantwortlich sein soll. In der Nacht zu Freitag hätten Zivilfahnder dem 23-Jährigen beim Versuch gefasst, in ein Haus einzubrechen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann war demnach erst im Juni 2016 aus der Haft entlassen worden. Seit Mitte Oktober soll er mindestens 60 Taten begangen haben.