Handball : Flensburg an der Spitze: THW Kiel verhindert Blamage

Die SG Flensburg-Handewitt steht zumindest vorübergehend wieder an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Die Norddeutschen gewannen am Mittwoch ihr Heimspiel gegen den Bergischen HC mit 32:25 (16:16) und zogen mit jetzt 46:6 Punkten an den Rhein-Neckar Löwen (45:5) vorbei. Der aktuelle Meister kann aber am Samstag mit einem Sieg über Schlusslicht HSC 2000 Coburg kontern.