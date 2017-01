Unfälle : Feuerwehr rettet Baby aus Auto

In Kiel ist ein Säugling in einem Auto eingeschlossen und von der Feuerwehr gerettet worden. Die Eltern des neun Monate alten Babys hatten es am Freitagabend auf einem Kindersitz angeschnallt und anschließend die Türen geschlossen, teilte die Feuerwehr mit. Unglücklicherweise hatten sie den Schlüssel im Inneren des Autos vergessen, woraufhin sich die Türen automatisch verriegelten. Die Feuerwehr befreite das eingesperrte Baby. Es blieb unverletzt.

Mitteilung der Polizei