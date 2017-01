Brände : Feuerwehr findet Leiche in ausgebranntem Lkw-Führerhaus

Nach einem Brand in einer abgestellten Sattelzugmaschine hat die Hamburger Feuerwehr eine Leiche gefunden. Vermutlich handele es sich um den Fahrer, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Verkehrsteilnehmer hatten am Samstag auf der Raststätte Stillhorn an der A1 das Feuer im Führerhaus der Zugmaschine bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen und entdeckte den Toten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Leiche wurde zur Untersuchung in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte die Polizeisprecherin.

Pressemitteilung der Feuerwehr