Brände : Feuer in Mehrfamilienhaus: Bewohner eingeschlossen

Am frühen Samstagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Heide (Landkreis Dithmarschen) gebrannt. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache im Keller des Hauses ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Infolge der starken Rauchentwicklung konnten viele Bewohner das Gebäude nicht mehr über das Treppenhaus verlassen und mussten mit Drehleitern von den Balkonen herunter geholt werden, erklärte der Sprecher. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.