Brände : Feuer in Hamburger Müllverwertungsanlage gelöscht

Der Brand in einem Müllbunker in Hamburg-Billbrook ist gelöscht. Die Feuerwehr beendete am Donnerstagabend ihren mehr als zehnstündigen Einsatz. Das Feuer war am Donnerstagmittag ausgebrochen. Das Lager war mit rund 1000 Kubikmetern Haus- und Sondermüll gefüllt, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte. Die Flammen erfassten auch das Dach. Die Löscharbeiten seien schwierig gewesen. Die Luft sei ständig kontrolliert worden. Erhöhte Belastungen wurden aber nicht festgestellt. Die Brandursache war zunächst unklar.

