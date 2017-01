1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Mit einem Festakt haben am Mittwoch die Feierlichkeiten zur Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie begonnen. In Anwesenheit von Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird das spektakuläre Konzerthaus am Abend mit einem Konzert eingeweiht.