Fußball : FC St. Pauli empfängt Würzburg zum «Überlebensspiel»

Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli möchte heute gegen die Würzburger Kickers drei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib holen. Die Hamburger stehen mit 29 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Würzburger haben drei Punkte mehr auf dem Konto, aber in der Rückrunde noch kein Spiel gewonnen. St. Paulis Trainer Ewald Lienen spricht daher von einem Überlebensspiel und erwartet aggressiv spielende Gäste. Personell kann der FC St. Pauli fast aus dem Vollen schöpfen. Für den Gelb-gesperrten Mittelfeldspieler Bernd Nehrig dürfte Johannes Flum zum Einsatz kommen. In der Hinrunde unterlagen die Hanseaten in Würzburg mit 0:1.

16.Apr.2017