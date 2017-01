Prozesse : Falsche Vita und kein Doktor: 70-Jähriger betrog IT-Firma

Falsches Alter, falscher Doktortitel, falscher Eid und ohne Branchenkenntnisse - so soll sich ein 70-Jähriger einen Führungs-Job in einem IT-Unternehmen aus dem Kreis Plön erschlichen haben. Bis er aufflog, soll er 110 000 Euro kassiert haben. Am Freitag begann der Prozess gegen den mutmaßlichen Hochstapler im Plöner Amtsgericht. Angeklagt sind neben Betrug, Urkundenfälschung, unbefugtes Führen eines akademischen Titels und falsche Eidesstattliche Versicherung.