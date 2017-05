vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Ein Fahranfänger ist mit 190 Stundenkilometern durch Hamburg-Bergedorf gerast. Er wurde am Samstag bei erlaubten 80 Stundenkilometern von Zivilpolizisten erwischt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dem 25-jährigen Raser drohen nun 1200 Euro Strafe, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Der junge Mann war noch in seiner Probezeit.

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 13:56 Uhr