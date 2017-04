Schifffahrt : Fähre Cuxhaven-Brunsbüttel mit neuer Projektgesellschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

Die im Sommer 2015 auf der Route über die Elbe gestartete Elb-Link Reederei geriet schon nach einem Jahr in Finanzschwierigkeiten. In diesem Jahr musste das Schifffahrtsunternehmen in die Insolvenz. Seit dem 1. März ruht der Fahrbetrieb.

Die neue Gesellschaft Elb-Link Fährgesellschaft solle den Geschäftsbetrieb der insolventen Elb-Link Reederei übernehmen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Jan Antholz mit. Er sieht nach eigenen Angaben «schon aus saisonalen Gründen» eine Aufnahme des Fährbetriebs erst für Anfang Mai.

von dpa

erstellt am 12.Apr.2017 | 14:14 Uhr