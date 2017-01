Tiere : Extrem seltene Sandbiene auf Hamburger Flughafen entdeckt

Biologen haben bei einer Bestandsaufnahme der Wildbienen auf dem Hamburger Flughafen die in Norddeutschland fast ausgestorbene Sandbiene «Andrena nigriceps» entdeckt. Die seltene Wildbiene galt in der Hansestadt seit einem dreiviertel Jahrhundert als verschwunden, wie die Deutsche Wildtier Stiftung am Montag mitteilte. «Letztmalig wurde diese Wildbiene 1938 in Hamburg gesichtet», sagte der Biologe Christian Schmid-Egger.