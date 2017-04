Kultur : Experte: «Akustik in MuK besser als in Elbphilharmonie»

Der Große Saal der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK) kann sich nach Ansicht von Fachleuten durchaus mit der Hamburger Elbphilharmonie messen. Er halte die Akustik der MuK sogar für besser als die in der Elbphilharmonie, sagte Karlheinz Müller vom Akustikbüro Müller-BBM nach den Raumakustischen Messungen zum Abschluss der Sanierung des Großen Saales am Dienstag. Die Akustik der MuK sei weicher, wärmer und weniger direkt als in der Elbphilharmonie, sagte er.