Fußball : Ex-Profi Peter Nogly zieht sich aus HSV-Aufsichtsrat zurück

Peter Nogly zieht sich aus dem Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurück. Der 70 Jahre alte frühere HSV-Profi hat dem Vorstand der HSV Fußball AG mitgeteilt, dass er mit Wirkung zur Hauptversammlung am 15. Februar von dem Amt zurücktritt. Das gab der norddeutsche Club am Mittwoch via Twitter bekannt.