Museen : Europäisches Hansemuseum stellt Pläne für 2017 vor

Das Europäische Hansemuseum in Lübeck stellt heute sein Programm für 2017 vor. Direktorin Felicia Sternfeld sprach im Vorfeld von ambitionierten Zielen und spannenden Plänen. Als Höhepunkt gilt die Sonderausstellung «Geld.Macht.Glaube» über das Verhältnis von Wirtschaft und Religion. Anlass ist das 500-Jahr-Jubiläum der Reformation Ende Oktober. Die Ausstellung wird am 8. September eröffnet und dauert bis 26. November. Das Hansemuseum gehört zu den wenigen deutschen Häusern, die in diesem Jahr für die Auszeichnung «Europäisches Museum des Jahres» nominiert sind.

