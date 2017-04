Wahlen : Erzbischof wirbt bei Jungwählern um hohe Wahlbeteiligung

Erzbischof Stefan Heße hat die katholischen Erstwähler in Schleswig-Holstein aufgerufen, bei der Landtagswahl am 7. Mai ihre Stimme abzugeben. In einem Schreiben appelliert Heße auch an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich mit den Wahlprogrammen der Parteien auseinanderzusetzen und die Politiker direkt anzusprechen und auszufragen. «Hinterfragen Sie, wie beispielsweise der Umgang mit Menschen auf der Flucht aussieht», heißt es nach Angaben des Erzbistums vom Dienstag dazu in dem Schreiben an die 13 121 katholischen Erstwähler im Land.