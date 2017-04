Fußball : Erster Auswärtssieg seit fünf Monaten für St. Pauli II

Die Regionalliga-Fußballer des FC St. Pauli II haben den ersten Auswärtssieg seit fünf Monaten gefeiert. Am 30. Spieltag setzten sich die Hamburger 2:1 beim direkten Konkurrenten Lupo Martini Wolfsburg durch. Damit verschaffte sich das Team von Trainer Joachim Philipkowski sieben Punkte Vorsprung auf Rang 16. Nachdem Jan-Marc Schneider per Elfmeter den Ausgleich erzielt hatte, gelang Dennis Rosin in der Nachspielzeit der Siegtreffer.