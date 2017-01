Musik : Ensemble Resonanz eröffnet kleinen Saal der Elbphilharmonie

Mit einem ideenreichen Konzert des Ensemble Resonanz ist am Donnerstagabend, einen Tag nach der Eröffnungs-Gala im Großen Saal, auch der Kleine Saal der Elbphilharmonie eröffnet worden. Bis zum letzten Augenblick hatte der japanische Akustiker Yasuhisa Toyota an der Klang-Optimierung des mit feingemasertem, resonanzstarkem Eichenholz rundum getäfelten, 550 Plätze fassenden Kammermusik-Saals gefeilt. Entstanden ist ein in klassischer Schuhkarton-Form gestalteter Raum, der wie geschaffen ist auch für neue, fantastische Klang-Welten und innovative Hör-Erfahrungen.