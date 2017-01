Musik : Elbphilharmonie-Eröffnungsfestival endet mit Familientag

Mit einem Familientag endet am Sonntag das dreiwöchige Eröffnungsfestvial der Elbphilharmonie in Hamburg. Nachdem zahlreiche Klassikstars, darunter das Chicago Symphony Orchestra und die Wiener Philharmoniker im neuen Konzerthaus aufgetreten sind, sind nun die Jüngsten dran. Die Veranstaltungen richten sich immer an eine bestimmte Altersgruppe, vom «Elfi-Babykonzert» für die Jüngsten bis zu einer Ausstellung für Kinder ab 8 Jahren. Neben einer Reihe von Konzerten wird es zudem diverse Workshops geben.

