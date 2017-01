Musik : Einstürzende Neubauten: Doppelkonzert in der Elbphilharmonie

Nach den Eröffnungstagen geprägt von klassischer Hochkultur werden am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie erstmals lautere Töne angeschlagen. Dann wollen die Berliner Avantgarde-Pioniere Einstürzende Neubauten mit ihren experimentellen Klängen und Geräuschen die Akustik des Konzerthauses testen. Der Andrang auf die Karten war so groß, dass Blixa Bargeld und Co. gleich zweimal auftreten: Erst um 17.00 Uhr, dann um 21.00 Uhr.