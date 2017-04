Museen : Drei Seenplatte-Museen mit Ausstellungen rund ums Pferd

Die Geschichte der Pferde wird von diesem Donnerstag an von mehreren Museen an der Mecklenburgischen Seenplatte näher beleuchtet. Damit werde der Anteil der Zug- und Reittiere an der Industrialisierung in allen Facetten gewürdigt, teilte die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises am Mittwoch mit.