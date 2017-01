Gewerkschaften : DGB-Chefin Karger äußert sich zu Tarifverhandlungen 2017

1 von 1 Foto: Georg Wendt 1 von 1

Im Einzelhandel, der in Hamburg 70 000 Mitarbeiter zählt, stehen im Frühjahr die ersten Tarifgespräche an. Zeitgleich soll über die Löhne und Gehälter der 45 000 Beschäftigen im Groß- und Außenhandel verhandelt werden. In welchen Branchen die Gewerkschaften in diesem Jahr die härtesten Auseinandersetzungen mit den Arbeitgebern erwarten, will Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger heute erklären.

DGB Hamburg

Verdi-Mitteilung vom 14.12.