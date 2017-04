Getränke : Deutsche trinken mehr Mineralwasser als je zuvor

Die deutschen Mineralbrunnen haben so viel Mineralwasser wie noch nie verkauft. Sie verkauften 11,3 Milliarden Liter, 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der Verband Deutscher Mineralbrunnen am Montag bei seiner Jahrestagung in Hamburg mit. Als Grund nannte der Verband den Geschmack der Verbraucher: «Produkte wie Mineralwasser, die von hoher natürlicher Qualität sind und zu einer gesunden Ernährung beitragen, entsprechen immer mehr den Wünschen der Verbraucher», sagte Verbandsgeschäftsführer Udo Kremer.