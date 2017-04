Fotografie : Deutsche Fotografin Sandra Hoyn gewinnt bei Sony Awards

Die deutsche Fotografin Sandra Hoyn hat bei den renommierten Sony Photography Awards den Preis in der Kategorie «Alltag» gewonnen. Sie siegte mit der Serie «The Longing of Others» (Die Begierde der Anderen) über Sex-Arbeiterinnen in einem Bordell in Tangail (Bangladesch). Dies teilten die Veranstalter am Donnerstagabend in London mit.