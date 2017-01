Musik : Der «Mythos Marlene» begeistert in Hamburg

Unter großem Jubel und den Augen von Panikrocker Udo Lindenberg hat das Programm «Mythos Marlene» von Kerstin Marie Mäkelburg im Hamburger «Schmidtchen Theater Reeperbahn» Premiere gefeiert. Die Schauspielerin und Sängerin, die bis 2002 für viele Jahre fest zum Schmidt-Ensemble gehört hatte, schlüpfte dafür in die Rolle von Marlene Dietrich - der ersten Femme fatale der Filmgeschichte. Auch wenn die waschechte Hamburgerin am Freitag nicht ganz so schnoddrig-berlinerisch rüberkam wie die verstorbene Legende, brachte sie die von Markus Schell am Piano begleiteten Lieder glaubhaft rüber.