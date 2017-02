Hockey : Damen vom UHC und HTHC Hamburg im Hallenhockey-Finale

Die Damen des Uhlenhorster HC und des Harvestehuder THC stehen im Endspiel der 56. deutschen Hallenhockey-Meisterschaften. Der UHC bezwang am Samstag im Halbfinale in Mülheim an der Ruhr den Vorjahresfinalisten Düsseldorfer HC mit 3:1 (1:0). Im Anschluss setzte sich der HTHC vor 2200 Zuschauern mit 4:3 (1:2) gegen den Titelverteidiger Mannheimer HC durch. Die Hamburgerinnen drehten dabei nach Toren von Friderike Schlenker (19./35. Minute), Nationalspielerin Franzisca Hauke (45.) und Emma Notling (50.) einen 0:2-Rückstand in eine 4:2-Führung.